Los mensajes de los nuevos mandatarios regionales a Petro

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se fue lanza en ristre contra la gestión de su antecesor Jorge Iván Ospina, del ala de Petro: “Nuestra alcaldía hoy recibe una herencia peor de la que nos imaginábamos. No es tarea mía señalar a los responsables. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad”.

Al tiempo que aseguró que, por ejemplo, los comedores comunitarios y el PAE no podrán iniciar sus labores debido a que la administración saliente no dejó los recursos: “Desafortunadamente, la administración saliente no dejó recursos, es muy desafortunado que no podamos arrancar hoy, 1 de enero, pudiendo alimentar a las personas que más lo necesitan. Ellos no dejaron las vigencias futuras”.

Y advirtió sobre “la precaria situación financiera de Cali. Esta se debe no solo a unos gastos desbordados, sino también a (…) una fuerte caída del 12 % del predial en la última vigencia, el aumento del gasto y el endeudamiento en $1,2 billones”.