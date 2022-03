“Lo que veo alrededor de Alejando Gaviria es perturbador”: Fajardo

A medida que se acercan las elecciones a las consultas, las tensiones en el interior de la coalición Centro Esperanza se agudizan.

Luego del rompimiento de relaciones entre Alejandro Gaviria y Jorge Robledo, el precandidato Sergio Fajardo, en una rueda de prensa en Bogotá, aprovechó para referirse a las discusiones en la alianza de Centro.

“Lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imaginé que eso fuera a ser. Y entiendo muy bien lo que dice Jorge Robledo, pero mi decisión es concentrémonos en hablarle a Colombia, hablar de las propuestas, no destruyamos todo el trabajo que hemos hecho durante más de 2 años y medio atrapados en cosas que la mayoría de las personas en Colombia no entiende y ese sería el peor error que podemos cometer”, señaló Fajardo.

“He sido muy juicioso en cuidar la coalición. Ustedes no me han visto a mí protagonista de una discusión que pasa al terreno público y esa ha sido mi posición”, manifestó.