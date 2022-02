Lo que le exigen los sucreños a los candidatos políticos

En Sucre, un complejo panorama socio-económico rodea al proceso electoral legislativo próximo a desarrollarse, dicen expertos y ciudadanos de ese departamento consultados por esta casa editorial.

Según comentaron, la pobreza, el desempleo y la informalidad, crecieron con la pandemia de la covid-19, “y las cosas tienden a empeorar porque muchos almacenes están cerrando sus puertas”, señaló un comerciante en Sincelejo.

Desempleo e informalidad. Octavio Pacheco Paternina, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (Acus), indicó que el panorama de desempleo e informalidad en el departamento actualmente “es crítico”.

La pandemia, aseguró el Pacheco, golpeó las finanzas a tal punto que más de 20 mil empleos se perdieron y de la gente que estaba en la formalidad laboral un 25 % dio el salto a la informalidad con otros negocios “y no tienen previsto volver a formalizarse “porque en un departamento donde usted paga impuestos costosos y no ve esos recursos reflejados en el desarrollo no dan ganas de ser legales”.

El presidente de Ascus anotó que el desempleo es uno de los problemas más “agudos que tiene Sucre”.

“De 100 personas hay 80 desocupados, 10 en la informalidad y 10 formales, siendo la empresa pública, alcaldías y gobernación, la que ofrece empleos, pero las microempresas generan más y justamente a estas no las apoyan para seguir creciendo y generar empleabilidad”, incluso, agregó, el dirigente gremial, que las administraciones se “han enfocado en potencializar unos sectores de la economía más que otros”.

“Miran más a Tolú y a Coveñas en lo turístico y no como un puerto para importar y exportar mercancías. Hay que ser turísticos, pero a la vez un potencial comercial y eso no se ha explorado en Sucre”, puntualizó.

Sobre los políticos del departamento, destacó el trabajo realizado por algunos representantes, pero cuestionó a los senadores que, en su criterio, poco o nada han hecho por este territorio en materia de generación de empleo.

“Nuestros parlamentarios han pasado por el Congreso sin darnos buenas herramientas para trabajar y generar empleo. En Sucre no se sabe qué es lo que más genera empleo para potencializarlo, porque los asesores que hay en las administraciones son de Google, no tienen estadísticas propias”. Insistió que la academia de Sucre es “tan egoísta que ni siquiera unas estadísticas reales de desempleo e informalidad le aporta al departamento”.

Reconoce que el gobernador de Sucre es un funcionario que gestiona, pero infraestructura, “no desarrollo económico que se pueda sostener en el tiempo”.