Bono para mayores de 80 años sin reforma pensional agitó a sectores políticos

Durante el Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena, el jefe de Estado anunció que se incrementará el apoyo a 500 mil de los adultos mayores en pobreza extrema y sin pensión del programa Colombia Mayor. Pasarán de recibir $80.000 a $225.000 al mes.

“Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano. Quisiéramos bajar, bajar la edad para comenzar en 75, en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional”, dijo el mandatario.

Al respecto, Prosperidad Social indicó que, para los adultos menores de 80 años activos en el programa, la transferencia monetaria se mantendrá en $80.000 mensuales. SuperGiros es el operador encargado del pago en todos los municipios del país. Cuenta con una red aliada, que tiene más de 27.000 puntos.

Al respecto, Petro señaló en sus redes sociales: "Comienza el programa del bono pensional que prometí en campaña aun sin que hayan aprobado la reforma pensional que lo potenciará. Medio millón de ancianos y ancianas mayores de 80 años recibirán 225. 000 pesos de bono pensional cada mes".

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó: "Qué ironías las del Pacto Histórico. Ahora hablan del programa del adulto mayor, que es del presidente Uribe, y no necesitó una reforma para darle más a esta población. Dejen de gastarse la plata en puestos, burocracia y mermelada; atendamos ya mismo a los adultos mayores".

Y agregó: "Cuéntele al país que no se necesita la reforma pensional para entregar el subsidio al adulto mayor. Cuéntenos presidente @petrogustavo ¿cuántos cupos nuevos ha creado su gobierno? Cuéntele a la ciudadanía que la plata se le va en burocracia para los amigos y carro tanques. Cuéntele a los jóvenes que lo que quiere es gastar más plata y dejarle la deuda a ellos y a las nuevas generaciones de colombianos".

A su vez, el abogado José Abuchaibe, criticó: "Petro anunció otro programa de subsidios para mayores de 80 años que aún no tengan pensión. Me parece bien. Ojalá no sea una de tantas promesas que terminan en frustración".