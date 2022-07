Las fisuras tempranas en el interior del petrismo

Y, finalmente, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, pidió que no se incluyera en el gobierno entrante al ex candidato presidencial Carlos Amaya -quien suena para la cartera de Agricultura-: "Admiro la generosidad de @PetroGustavo para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se jugó la vida por esta causa. #ConAmayaNo", 'trinó'.

A lo que Amaya contestó: "Senador, usted sabe que ese rumor no es cierto. Como dirigente del PH, debería desmentirlo en lugar de alimentarlo. Hacerles eco a esas estrategias sistemáticas que han usado para desprestigiar al que piensa distinto les hace más daño a ustedes que a quienes pretenden ‘quemar’".