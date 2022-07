Las fisuras tempranas al interior del petrismo

Pero el presidente electo enfrenta un dilema ya que Reyes es un hombre cercano a Carlos Trujillo, el nuevo presidente del Partido Conservador, con el cual está en negociaciones para el Gran Acuerdo Nacional.

Y, finalmente, el senador Gustavo Bolívar, escudero del líder del Pacto Histórico en el Congreso, pidió que no se incluyera en el gobierno entrante al ex candidato presidencial Carlos Amaya -quien suena para la cartera de Agricultura-, de la Coalición de la Esperanza y quien se alió con el también ex candidato Rodolfo Hernández en segunda vuelta.

"Admiro la generosidad de @PetroGustavo para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se jugó la vida por esta causa. #ConAmayaNo", 'trinó' Bolívar.

A lo que Amaya contestó en la misma red social: "Senador, usted sabe que ese rumor no es cierto. Como dirigente del PH, debería desmentirlo en lugar de alimentarlo. Hacerles eco a esas estrategias sistemáticas que han usado para desprestigiar al que piensa distinto les hace más daño a ustedes que a quienes pretenden ‘quemar’".