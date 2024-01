La Ley del Montes | ¡Vamos por los Panamericanos!

Lo escribí en “La Ley del Montes” del 3 de septiembre del año pasado, cuando me referí a las relaciones que deberían darse entre el Gobierno nacional y Barranquilla, en caso de que Alex Char ganara la Alcaldía.

“Las diferencias se abordan desde el respeto y la cordialidad, sabiendo siempre que los intereses de Barranquilla están primero. Es bueno que el Gobierno nacional también así lo entienda, en caso de un triunfo de Alex Char en octubre. Un buen ejemplo de ello son los Juegos Panamericanos, cuya sede se logró después de grandes esfuerzos y sacrificios.

Hoy su realización corre peligro por cuenta de que el Gobierno nacional sigue sin destinar los recursos que se requieren para la realización de los Juegos, evento que serviría no solo a Barranquilla, sino a toda la región Caribe y al país”. Es decir, lo que acaba de suceder se veía venir. Sin embargo, Petro nunca tuvo ni el interés, ni la voluntad política de cumplirle a Barranquilla. Punto. Siempre buscó y encontró excusas: que 8 millones de dólares era mucha plata, como lo reconoció la propia exministra María Isabel Urrutia, quien estuvo de acuerdo con su jefe; que no podía ser solo Barranquilla la sede, que deberían ser varias ciudades del Caribe, condición que también fue aceptada por Barranquilla, pese a que las normas que rigen estos certámenes deportivos internacionales establecen que las competencias deben realizarse en una ciudad, no en una región o en un país.

De manera que excusas no le sobraron a Petro para “bailarle el indio” a Barranquilla. Que no venga ahora a lavarse las manos.