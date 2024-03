La Ley del Montes | ¿Qué pasa con la Bancada Caribe?

En enero pasado en Cartagena, los gobernadores y alcaldes de la Región Caribe posaron para la foto oficial del encuentro con un cartel que decía: “Comemos o pagamos la luz”, que es exactamente el mismo dilema que hoy afrontan cientos de miles de familias de la Región Caribe, cuyos bolsillos ya no tienen de dónde sacar un peso más para pagar las tarifas de energía más costosas del país. Lo que llama la atención es que semejante situación no haya sido resuelta, ni por el gobierno nacional, ni por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ni por el Congreso Nacional, ni por alcaldes y gobernadores, que lucen tan impotentes como los propios usuarios.

La tristemente célebre “fórmula tarifaria” se mantiene inmodificable, aunque sea causa de ruina y miseria de millones de personas en la Región Caribe. Ahí siguen también llegando con cada recibo las llamadas “perdidas no técnicas”, para que quienes no nos robamos la luz, les paguemos a quienes si se la roban o no pagan, porque no tienen con qué o porque sencillamente no les da la gana. Increíble que buena parte de esos deudores morosos sean alcaldías, cárceles y hospitales, quienes siguen disfrutando del servicio sin pagar un peso, pero sin que haya quien los obligue a pagar.