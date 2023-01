La Ley del Montes | Paz total, ¿sin el Eln?

El gobierno y su equipo negociador no han podido hacer entender a los delegados del Eln en la mesa de diálogos que no serán tratados al igual que las organizaciones criminales narcotraficantes con las que también piensa negociar la llamada paz total. Desde el primer momento el Eln dejó en claro que su tratamiento tiene que ser político y que los acuerdos deben ser producto de una negociación política y no de un sometimiento a la Justicia, como sería el caso de las organizaciones criminales narcotraficantes. Pese a ello, el Eln insiste en que el gobierno mete las peras y las manzanas en el mismo saco.

Prueba de esa percepción –sostienen allegados al grupo guerrillero– es que Petro habló el 31 de diciembre de un cese bilateral del fuego de las 5 organizaciones armadas ilegales con las que negocia. La exigencia del Eln no es un asunto menor y sería muy bueno que el gobierno la tenga muy presente a la hora de hacer sus anuncios. Además, luego de la negociación de Santos con las Farc, que acaparó toda la atención nacional e internacional, el Eln considera que llegó la hora de ser ellos también protagonistas. “El Gobierno no puede darle al Eln el tratamiento de hermano menor, que siempre recibió de todos los gobiernos en tiempos de las Farc”, me dijo un exintegrante de esa organización subversiva.