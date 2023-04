La Ley del Montes | Leyva y Velásquez, al tablero

Una de las debilidades que tienen las relaciones internacionales de Colombia es que la gran mayoría de embajadores y cónsules —así como otros cargos del cuerpo diplomático— no son funcionarios de carrera. Es decir, no son empleados idóneos, capaces de cumplir con su misión de forma óptima y eficiente. Ha sido tradición que los gobiernos colombianos nombren a recomendados políticos, amigos de congresistas y cercanos al presidente de turno en las distintas misiones diplomáticas del país. De candidato Gustavo Petro prometió acabar con esa mala práctica. Pero no cumplió. Punto. En estos ocho meses de gobierno, el canciller Álvaro Leyva ha hecho lo mismo que tanto criticó Petro en sus años de líder de la oposición: nombrar a sus amigos o recomendados de congresistas amigos en las sedes diplomáticas. Por esa razón está citado al debate de moción de censura en la Cámara de Representantes el canciller Leyva.

En estos momentos hay 51 demandas en la Cancillería contra Leyva por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley. Mientras Leyva nombra políticos amigos del gobierno o sus recomendados en cargos diplomáticos, hay decenas de funcionarios de carrera diplomática esperando que los designen en cargos para los cuales se han preparado por décadas. Los nombramientos “provisionales”, realizados por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley, atentan contra la designación en propiedad, que si se ajusta a la Ley.