La Ley del Montes | ¿Cómo salir del “despiporre” de la economía?

No es atacando al sector productivo como se logrará reactivar la economía. No es desestimulando la inversión privada como saldremos del foso al que por desgracia hemos llegado. No es castigando con más impuestos a quienes generan empleos como lograremos dejar atrás este raquítico crecimiento del 0,6 por ciento del año pasado. El primero que lo tiene que entender es el presidente Petro. Nadie más. Punto. Ya es hora de que Petro empiece a ver a los empresarios del país como aliados y no como enemigos. De otra forma la pobreza que pretende erradicar será otro más de sus sueños incumplidos. Mientras la economía no se reactive, el número de pobres seguirá creciendo. Y la miseria también y el desempleo.

Una economía estancada es el peor escenario para superar el atraso y el abandono en el que han vivido por décadas los más pobres del país, esos a los que a Petro dice querer redimir. Para ello es necesario y urgente que Petro envíe señales al sector productivo nacional que generen confianza y alejen la incertidumbre. Por desgracia, nada de ello ha sucedido hasta el momento. La inversión se frenó en seco, porque nadie invierte en un país que no tiene reglas claras, ni garantiza la seguridad de dichas inversiones. Y el único que puede enviar esas señales tranquilizadoras es Petro. Nadie más. ¿Está dispuesto a hacerlo? Esa es la pregunta que aún no tiene respuesta.

