La Ley del Montes | Batalla de Flores sí, batalla campal no

La salida del fiscal general Francisco Barbosa este 12 de febrero, por tiempo cumplido, así como la elección de quien llegue a ocupar su cargo, no debería ser motivo de confrontación, ni mucho menos razón para producir una “ruptura institucional”, con todo lo que ello implica. Está contemplado en la ley que en esas circunstancias el reemplazo temporal del fiscal General será quien esté al frente de la Vicefiscalía, en este caso se trata de la vicefiscal Martha Mancera. No será la primera vez que tendremos vicefiscal interino, mientras los magistrados de la Corte Suprema eligen al fiscal General. Algunas elecciones han resultado más demoradas que otras. Inclusive varias de ellas terminaron siendo mucho más complejas y delicadas, como ocurrió en tiempos de Álvaro Uribe, a quien la Corte Suprema le devolvió varias ternas, porque los magistrados consideraron que los postulados no reunían los requisitos.

En ese momento, sin embargo, no hubo por parte del Gobierno nacional ni convocatorias a marchas, ni mucho menos hostigamientos ni asonadas en contra de los magistrados.