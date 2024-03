La ley del Montes | ¡Bájele a la imaginación, presidente!

¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no los nombra? A los alcaldes y gobernadores de la región Caribe los dejó plantados el viernes pasado, después de esperarlo por varias horas en Cartagena, porque –según él– los asistentes no eran suficientes. Petro achacó su ausencia al “desinterés de los gobiernos locales y departamentales”.

¿Qué pretende Petro? ¿A dónde nos quiere llevar con este delicado asunto? Solo falta que, como dijera el maestro Calixto Ochoa, pretenda cambiar las lámparas y bombillos por “calabacitos alumbradores”. Esa si es una forma efectiva de bajar las tarifas. Goyeneche no lo hubiera dudado un segundo.