La Ley del Montes | Atentado del ELN en Cali: ¿Qué hay detrás?

La experiencia de Juan Manuel Santos y su negociación con las Farc demostró que se puede negociar sin tener que suspender las acciones contra el enemigo. Es decir, las partes se pueden sentar en la mesa sin ordenar el cese de hostilidades.

Pero para ello se requieren condiciones mínimas por parte de quienes han decidido buscar salidas negociadas a la guerra. En el caso del ELN, por ejemplo, una de ellas sería la liberación de todos los secuestrados que tienen en su poder, así como la suspensión de los atentados a los oleoductos. El grupo armado debería, ademas, comprometerse a suspender sus actos de terror en las principales ciudades, como muestra de su real voluntad de paz.

El crecimiento urbano y rural del ELN, luego de la desmovilización de las Farc, ha “envalentonado” a sus jefes, quienes hoy consideran que desmovilizarse no sería un negocio rentable, ni política ni militarmente, como si ocurrió con las Farc. Es decir, el ELN no estaría dispuesto a negociar bajo condiciones inferiores a las de las Farc. Después de los logros de las Farc, el ELN no espera menos a la hora de sentarse a negociar con el futuro gobierno.