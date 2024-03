¿Asamblea constituyente o golpe de Estado? | La ley del Montes

No de otra forma puede entenderse su absurda propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, presentada de manera calenturienta el viernes en Cali, ante la minga indígena, en el llamado “monumento a la resistencia”, construido por integrantes de la “primera línea”, durante la revuelta del 2021.

“Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces –afirmó Petro– de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, son las instituciones las que cambian”.

La carga de profundidad del discurso que sin duda alguna compromete la existencia misma de nuestra frágil democracia está en el siguiente párrafo: “Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución, porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.