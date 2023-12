La Ley del Montes | Año Nuevo, ¿vida nueva?

La paz total naufraga en un mar de incertidumbre. Punto. En el año que termina el Gobierno no tiene un solo logro que mostrar. Ni uno solo. Los jefes del ELN insisten en que no dejarán de secuestrar, mientras Petro –desconcertado y dubitativo– ya no sabe qué ofrecerles: ahora le pide “al pueblo” que diga qué hacer con el ELN, como si ese no hubiera sido uno de sus compromisos de candidato presidencial. “Si yo llego a la Presidencia, en tres meses acabo con el ELN, porque dejaría de existir”, declaró cuando aspiraba a la Casa de Nariño.

Ahora que llegó al palacio presidencial no sabe qué hacer con ese grupo guerrillero. El Cauca está en manos de alias Iván Mordisco, que se pasea como Pedro por su casa, sin que el Ejército Nacional ni la Policía hagan algo por impedirlo. El 2023 termina con 96 masacres y 180 líderes sociales asesinados. ¡Una monstruosidad! La obligación de Petro en el nuevo año es poner fin a esta mortandad de colombianos. También es su obligación constitucional reducir el número de secuestros y extorsiones, que también se dispararon en el año que termina, según información del propio Ministerio de Defensa.