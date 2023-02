La invitación “a levantarse” de Petro, bajo el lente de analistas

A su vez, Patricia Muñoz Y directora de posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, señala que aunque no es nuevo el llamado que Gustavo Petro hizo a las multitudes, “sí es nuevo en el rol de presidente, porque lo habíamos visto como candidato, como promotor de causas, pero era la primera ocasión en que la gente era convocada a marchar para defender las posiciones del gobierno” y, en este sentido, se observa cómo el presidente “en su discurso ratifica la importancia del acompañamiento ciudadano para sacar adelante las propuestas y ratifica la certeza del Gobierno de que hay que hacer cambios profundos”.

Y frente a las tres reformas a que hizo alusión, la docente e investigadora llama la atención acerca de que más allá del discurso o que diera algunas puntadas generales de las reformas cree que “el propósito general era la construcción de la idea de que estas reformas son pensadas en los más desfavorecidos y que está buscando recuperar unos niveles de equidad que estos ciudadanos no tuvieron en el pasado”, y esto puede tener varias lecturas, agrega, porque “unos pueden decir que estaba acudiendo a una democracia directa o estado de opinión para poder mantener el apoyo ciudadano que lo hizo ganar la elección y que va a necesitar para pasar las reformas”.

En sí, Petro dijo sobre la reforma pensional que se trata de “una reforma a la Ley 100, que nos produjo dos mundos: unos cotizan a los fondos de pensiones y otros que no pueden cotizar. En el segundo mundo, donde no hay salario sino rebusque, los viejos no tendrán pensión. (...) Si cambiamos ese sistema y hacemos que parte de los recursos vayan a Colpensiones les podemos pagar a los viejos que hoy no tienen ninguna pensión”.

De la reforma laboral aseguró que la constituirá una reforma a la Ley 50, en la que “pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde y no hasta las 10 de la noche, que existan sábados y domingos que se consideren descansos y se paguen horas extras, que exista estabilidad laboral”. Y reiteró que la reforma a la salud, radicada esta semana, también es una reforma a la Ley 100 para que un médico vaya a la casa de las personas, cuestionando que “hoy la salud se ha dado de acuerdo a la capacidad de pago” y anunciando que “los médicos serán empleados públicos”.