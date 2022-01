"He decidido dar un paso al lado": Echeverry sale de la contienda electoral

Este jueves el precandidato de Equipo por Colombia Juan Carlos Echeverry informó que no continuará con su aspiración presidencial, sin embargo se mantendrá en la coalición de la centroderecha.

El economista, quien llegó a la contienda electoral de la mano de su movimiento 'Vamos pa' lante con Echeverry', logró superar el número de apoyos requeridos por la Registraduria Nacional para llegar a la contienda electoral.

El exministro recolectó un total de 842.000 firmas que avalaron su aspiración y su comité reportó gastos por $1,833,060,086.

Equipo Por Colombia se reunirá con el partido Mira para discutir una agenda en común y el ingreso de Óscar Iván Zuluaga. Como se sabe, el exministro se había referido recientemente al 'no' que dio Álex Char al candidato del Centro Democrático.

“En el Equipo por Colombia no se ha tomado una decisión sobre el ingreso de Óscar Iván Zuluaga a esta coalición. No nos pronunciaremos hasta que no se llegue a un consenso sobre el tema”, afirmó Echeverry en su momento.

Cabe resaltar que el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, solicitó hace algunos días considerar el ingreso del uribismo y su candidato a dicha coalición.

Frente a su renuncia como precandidato, Echeverry sostuvo: "Sigo creyendo en lo que representamos, Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado y que nos aleje de las amenazas y de los extremos políticos. Por eso, he decidido dar un paso al lado, sacrificando el ego”".