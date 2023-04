“El Gobierno del Cambio ojalá sea un heredero legítimo de Gaitán”: Petro

Asimismo aseveró que, “Gaitán sigue siendo el espíritu que lanza a la población a las calles. Aseguraba él que no se podrían construir reformas, justicia social y una democracia moderna sin un pueblo en las calles o sin un pueblo movilizado. Hoy creo que ese es el reto, si el pueblo no se moviliza y se estanca en el miedo, las reformas no van a pasar”.

Finalmente el presidente Gustavo Petro agradeció a la familia de Jorge Eliécer Gaitán por su invitación a este homenaje, y se comprometió en idear estrategias para poder recuperar el espacio de la Casa Museo Gaitán en Bogotá, para que la memoria y legado de este líder permanezca.