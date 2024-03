No más falsedades, jamás he promovido golpes de Estado: Duque a Petro

Una dura respuesta a sus señalamientos envió el exmandatario Iván Duque al presidente Gustavo Petro, luego de que este denunciara que "amigos" de su antecesor se estaban reuniendo para ver cómo "tumbar el gobierno".

En su cuenta de X, el expresidente aclaró que nunca ha promovido golpes de Estado. "No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional", aseveró.

Duque señaló al presidente Petro de querer "violar la Constitución".

"Mis batallas han sido en democracia y las he ganado con el voto popular. Más bien, los que promovieron bloqueos, vandalismo y destrucción, que tiren la primera piedra porque son los que han buscado la ruptura institucional y ahora pretenden hacerlo violando la Constitución", puntualizó.

Vale recordar que durante su visita a Córdoba, el presidente de la República lanzó duros dardos a su antecesor por "sabotear las reformas". "Eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que él puso, con los funcionarios del Poder Judicial que él puso en primerísimo lugar, el Fiscal Barbosa, no para discutir la política con el Gobierno, sino para ver cómo se tumba el Gobierno”, afirmó Petro en medio del discurso.