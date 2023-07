Instalación de Congreso: sin alfombra roja, procuradora ni fiscal

Gran parte de las palabras de Petro fueron dirigidas al cambio climático y al cuidado del medio ambiente. De acuerdo con el mandatario, la calidad de vida de la humanidad empezará a disminuir en los próximos años por temas relacionados con a esto.

"Quizás para nosotros la vida era una rutina, la vida permanecerá por tiempos eternos y resulta que así hoy no es. Esa mentalidad ya no existe. Los paradigmas han cambiado. Me atrevo afirmar que la humanidad no será igual en los próximos años", indicó.

Agregó que "el verano más caliente se está viviendo de los últimos 120.000 años. La sequía está al sur, Montevideo se quedó sin agua, China tiene temperaturas de 51 grados. Y ahora viene sobre nosotros El Niño combinado con la temperatura alta del planeta".

Otra parte del discurso del presidente estuvo dirigido a la reforma agraria, que, según sus palabras, forma parte fundamental del proyecto de Gobierno.

"En alianza con Lafaurie, incluso, hemos titulado tierras, no es cambiar la posesión de la tierra, titular es reconocer la posesión que tenga alguien sobre las tierras. No se ha podido desarrollar el capitalismo en Colombia porque no se ha hecho la Reforma Agraria... En todo el Gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas. Santos pues no alcanzó, en nuestro Gobierno van 30.000 hectáreas en un año. Si me gustara congraciarme comparándome con Duque es fácil, pero no vale la pena... Si no cumplimos el Acuerdo de Paz, el mensaje que se entrega es que el camino es la violencia. No sé por qué pusieron 3 millones y por qué el Congreso lo aprobó, pero ese es el acuerdo y tiene la firma del Estado; 3 millones de hectáreas no hemos podido sino 30.000", añadió.

También habló de economía, aseverando que el gobierno actual ha "vencido la inflación"; y de la paz total, donde destacó las mesas de diálogos con el Eln y los ceses al fuego implementados han logrado una disminución sustancial de bajas de Ejército y Policía en comparación con el año pasado.