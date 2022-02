Humberto de la Calle pide a Centro Esperanza “mantener criterios de unidad”

Los precandidatos de la Centro Esperanza Jorge Robledo y Alejandro Gaviria rompieron su relación política luego de las denuncias del partido Dignidad sobre la supuesta infracción de Gaviria a los acuerdos firmados en el pasado cónclave de centro. Sin embargo ambos dirigentes se mantienen, hasta el momento, en la coalición.

Cabe resaltar que el comité ejecutivo de dicha colectividad manifestó que el precandidato avalado por el movimiento ‘Colombia Tiene Futuro’ estaría recibiendo apoyos contrarios a los principios de la alianza de centro.

Frente a la controversia, EL HERALDO conversó con el exjefe negociador de los Acuerdos de Paz y actual cabeza de lista al Senado de la Centro Esperanza Humberto de la Calle.

De la Calle afirmó que considera legítima la discusión generada por el senador y precandidato Jorge Robledo, sin embargo explicó que “a estas alturas del partido lo correcto es dejar que la gente sea quien tome la decisión”-

“El mensaje a mis compañeros es que hay que aprender que la sabiduría está en la controversia y los mecanismos para mantener la unión. La controversia es legítima. Pero no debemos amarrar la política”, dijo.

Agregó que en la coalición “siempre dijimos que no se aceptan adhesiones en bloques de partidos expresadas de manera oficial y menos si se trata de partidos que han apoyado al gobierno Duque o que han utilizado metodologías tradicionales de carácter clientelistas (…) lo que alega Alejandro Gaviria es que él no ha hecho pactos con ningún partido, y que en efecto es así. Hoy Cambio Radical no hace parte de la coalición. Gaviria está realizando acercamientos de carácter individual”.

Comentó que “esto no debe ser producto de una especie de reglamentación que no tenemos, ni de una acción punitiva para sancionar al que ha dicho esto o lo otro (…) a estas alturas del partido, es mejor que los ciudadanos sean los que decidan. Los seguidores de Alejandro Gaviria movimiento por firmas decidirán si esos acercamientos son válidos o no. Lo mismo ocurre con los demás candidatos”

“Respecto a la coalición de la esperanza todos sabemos que ha habido ciertas dificultades internas, que de alguna manera son inherentes a la política. Yo sigo pensando que la propuesta de la coalición es la mejor para Colombia porque es claro que el continuismo uribista está arruinado y las soluciones que vienen del llamado pacto histórico tampoco no son razonables”.