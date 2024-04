“Lo cierto es que los diálogos de paz no están teniendo éxito”

La situación con el Estado Mayor Central y el ELN no es la mejor. Hay mucho inconformismo de la sociedad. ¿Qué futuro tiene todo esto?

R.

Dijéramos que uno no quiere tampoco ser excesivamente catastrofista, porque todos queremos la paz, y queremos la paz total, más allá del nombre. Pero sí hay situaciones muy complicadas. En el ELN, ya lo sabemos y usted lo ha dicho, pues hay, dijéramos, discusiones sobre todo.

La apertura precisamente de diálogos regionales en Nariño ha puesto a temblar la mesa central de conversaciones. Y como lo he dicho en otros lugares, lo que hay más bien es confrontaciones de los grupos entre sí, que en ocasiones ya no combaten el Estado, sino que lo que buscan es su dominio frente al rival ilegal. Y me parece que eso es una característica preocupante que exige refinar mejor una política de seguridad que realmente está haciendo falta.