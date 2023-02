“Hay que recordarle al Gobierno que no somos notaría”: congresista Losada

Indicó que no es serio que todas esas reformas se discutan en simultáneo, mucho menos en el semestre en que se tiene que discutir el Plan Nacional de Desarrollo.

“El gobierno está cometiendo el error de tratar de pasar reformas, que son muy polémicas y muy gruesas al tiempo que el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que ser su carta de ruta. Que es donde debería estar, si se quiere, invirtiendo todo su capital político y, por supuesto, sus energías”, dijo Losada.

Puntualizó que el gobierno tiene unas ambiciones en el interior del Congreso de la República que le pueden terminar jugando en su contra.

“Hay que recordarle al Gobierno que el Congreso de la República no es una notaría y que el legislativo no está para sacar de manera Industrial leyes de la República, es decir, no es porque saquen más leyes y más reformas que lo estamos haciendo bien”, señaló.