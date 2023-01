Dejo abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023: Bolívar

Vale mencionar que el pasado 23 de diciembre, Bolívar se refirió a la posibilidad de que se lanzara como candidato a dicho cargo: “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”.

Ahora, en sus más recientes declaraciones agregó: “Con total transparencia dejo abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023”.

Por otra parte, el ahora excongresista se refirió a su carrera como escritor, a la cual deseaba volver pero las normas como funcionario público se lo impedían. “Este lunes empiezo a escribir una novela para el Canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía”, indicó.

De esta forma, entendiendo “la vida política como un servicio público, más que como una distinción, Bolívar comentó en una carta que “en mi caso, he dejado en pausa a mi profesión, mis finanzas, mi familia y mi preparación personal. Ha sido un esfuerzo que ha valido la pena, pero que no puedo mantener indefinidamente”.

He tomado la decisión de renunciar al Senado.

Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida.

Gracias. pic.twitter.com/5LBSU6aIwC — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 31, 2022

“Agradezco a toda la ciudadanía que viene depositando su confianza en mí y ofrezco disculpas por no terminar mi actual período legislativo. Seguiré absolutamente comprometido con las transformaciones de este país. Estoy seguro que una vez resueltos los temas enunciados, regresaré sirviendo a mi país”, concluyó el productor en una carta.