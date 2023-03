“La revolución es limpia o no lo es”: respuesta de Bolívar a Nicolás Petro

Ahora, este domingo, volvió a pronunciarse en relación al escándalo, pero esta vez directamente en contra de Nicolás, que por unos chats revelados por Semana y entregados por la su ex pareja Day Vásquez, se habría quedado con el dinero recibido.

Es que en los chats, que muestran las conversaciones entre Nicolás y Day, también salió salpicado Bolívar. "Igual no me importa ese hij...", se lee Nicolás en referencia al ex senador.

"No solo Nicolás Petro pensaba que yo era un obstáculo para la campaña por no transigir con sectores oscuros de la política. Hoy ellos son el obstáculo para consolidar el cambio. Esos sectores dentro del Pacto son la mayor amenaza. La revolución es limpia o no lo es", fue la respuesta de Bolívar a través de su cuenta de Twitter.