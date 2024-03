“Midamos fuerzas”: Germán Vargas Lleras, de acuerdo con una constituyente

Contrario a lo que han manifestado los sectores de la oposición, el ex vicepresidente y líder del Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, dice estar de acuerdo con la constituyente planteada por el presidente Gustavo Petro, vaticinando que no tendrá mayorías y, por el contrario, sería un mensaje de rechazo para el jefe de Estado.

“A mí me parece magnífica, yo apoyaría esa propuesta. No creo que como algunos medios lo han dicho, todos los sectores estén en contra de esta propuesta, yo sí participo de la misma", señaló Vargas en diálogo con Blu Radio aceptándolo como un desafío contra el Gobierno.

Argumentó que la constituyente podría ser una salida política a este gobierno que "desangra" al país: "Ya que el presidente abre esta magnífica propuesta, yo no hago parte de quienes se rasgan las vestiduras, sino que, por el contrario, de los que creen que esto puede anticipar una salida política. Si el presidente y sus afectos ganan esta constituyente, seguramente se quedarán en el poder durante muchos años más, pero de no ser así pongámosle un punto final a este desangre en el que están sumiendo al país", puntualizó.

"La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del 'cambio'", señaló en su cuenta de X.

5/6 Bienvenida la Constituyente abramosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante. Y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 19, 2024

Sobre la postura del presidente de la República frente al Congreso, Vargas Lleras aseveró que “lo que no me suena es que estén chantajeando al Congreso con la Constituyente. Que la convoquen a ver qué resultado se logra de esa convocatoria (...) me temo que las mayorías que el gobierno tendría en ella (en la Asamblea) serían bastante menores. No sigamos con el cuento de chantajear a todo el mundo (con la Constituyente)”.

“Midamos fuerzas es lo que yo creo conducente en este momento”, concluyó Vargas Lleras.