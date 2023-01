“No me investigan por Odebrecht”: director de Cambio Radical

“A la fecha no he sido notificado por la Fiscalía General de la Nación sobre la apertura de la investigación en referencia. Pero a pesar de ello, este miércoles 11 de enero solicité -por segunda vez- al ente investigador que reciba mi testimonio frente al caso citado”, dijo Córdoba.

Seguidamente, afirmó que “en cuanto al Contrato de Concesión No.007 de 2010 -Ruta del Sol III, cabe aclarar que este no corresponde a Odebrecht; dicho contrato fue suscrito con Yuma Concesionaria S.A, conformada por: Impregilo, Conalvias y Bancolombia”.

Agregó que el otrosí solo implicaba diseños y licencias del puente y no adicionaba ningún recurso económico al contrato.

“Por el contrario se ordenó que con los recursos existentes se realizaran los diseños necesarios (...) El otrosí No.5 señala que la construcción del puente se adjudicaría por licitación, con lo cual se cerró la posibilidad de otorgar dicha construcción de manera directa”.

“Fui funcionario público por más de 30 años, nunca he estado inmerso en este tipo de investigaciones, ni he sido sancionado. Quienes me conocen saben que soy una persona que obra siempre con honestidad, transparencia, con delicadeza y con absoluto respeto por lo público”, añadió.

Por último, dijo que solicitó al Comité de Ética de Cambio Radical que lo investigue por los hechos antes mencionados.