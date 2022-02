“Funcionarios están avisados sobre restricciones en participación política”

En su intervención en el seminario “Limitaciones para la participación en política de los servidores públicos”, organizado con el Consejo de Estado y la Universidad del Rosario, la Procuradora aseguró que este es un tema que el legislador no ha regulado de manera integral, pero fue enfática en afirmar que “el órgano de control disciplinario puede garantizar que tiene las herramientas jurídicas necesarias para evaluar cada caso en concreto”.

Agregó que, aunque los funcionarios no están obligados a abandonar la militancia de su partido político lo que es un derecho, no pueden perder de vista que su posición de poder acarrea restricciones en esta materia.

“Quienes tienen la función pública no es que deban abandonar su grupo político, ni más faltaba, pero esos mandatarios tienen que entender y no pueden desconocer que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía”.