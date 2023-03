Qué forma tan olímpica de lavarse las manos: familiar de Nicolás a Petro

Petro está diciendo la verdad, no crió a su hijo. Pero ojo! Eso no quiere decir que fue mal criado. Todo lo contrario fue MUY BIEN CRIADO Y CON MUCHO ESFUERZO por sus abuelos maternos y su mamá. Y no creo que el señor presidente se atreva a decir lo contrario.

— Adriana Burgos (@nanibm) March 13, 2023