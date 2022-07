“Se percibe un clima favorable para la discusión política”: expertos

“Tenemos la esperanza de que los diálogos con el sector que representa el expresidente (Uribe), den resultados concretos”, confesó a EL HERALDO el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, sobre el encuentro entre Álvaro Uribe y el mandatario electo, Gustavo Petro.

Cepeda, quien junto a Petro completa más de 20 años de oposición a Uribe, señaló que desde su coalición son conscientes de que el acercamiento entre ambos dirigentes abre la posibilidad “de encontrar soluciones a través del diálogo”.

“Nosotros cuando asumimos la construcción del Pacto Histórico tomamos una decisión estratégica y fue la de buscar la solución de los problemas del país por la vía de un pacto”, agregó

El senador indicó: “En el momento que el expresidente Uribe decida de manera respetuosa entablar una relación civilizada, ahí estaremos con toda la disponibilidad de hacerlo, eso sí, sin ignorar los derechos de las víctimas, la verdad y la justicia”.

“Aquí no va haber una actitud de persecución a los opositores como si lo ha habido en los últimos cuatro años (...) Coincido con el expresidente (Uribe) cuando dice que la dinámica no puede ser vengativa, pero por supuesto no se puede ignorar lo que ha ocurrido en Colombia. Sin embargo, cada cosa en su debido su momento”, dijo.

Uno de los elementos que resaltó Cepeda es que el encuentro entre ambas fuerzas políticas permite avanzar en asuntos de gobernabilidad.

“Yo espero que esa conversación avance no solo en gestos simbólicos sino que se dé sobre hechos. Porque más allá de la polarización el asunto central son los problemas del país”.

Cabe resaltar que las discusiones entre Cepeda y Uribe también se han producido en el plano legal, luego de que ante la Corte Suprema de Justicia ambos políticos se acusaran de utilizar testigos falsos y de ofrecer beneficios penitenciarios en medio de visitas a exparamilitares en cárceles en Colombia y en Estados Unidos.