“Estas serán las elecciones más observadas internacionalmente”: registrador

En medio de la polémica que se ha desatado en el país por la fallida contratación de la auditoría internacional del software de elecciones, este miércoles el registrador Nacional Alexánder Vega Rocha aseguró que en Colombia durante los comicios del próximo 29 de mayo estarán presidentes “más de 27 organizaciones de carácter internacional que acompañarán el proceso electoral”.

Así las cosas, Vega Rocha aseguró que estas serán las elecciones más observadas por organizaciones internacionales en la historia del país. Aseguró que algunas de estas misiones tienen un carácter técnico y han hecho un acompañamiento en los diferentes simulacros que se han realizado.

“Son ocho las misiones de observación acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, puntualizó Vega.