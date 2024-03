Plenaria de Cámara aprueba la prohibición de las terapias de conversión

Al respecto, su autora, la representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, saludó que "hoy la Cámara le dijo no a las mal llamadas 'terapias de conversión', porque no hay nada que curar y no es terapia, es tortura. Aprobamos en segundo debate el Proyecto de Ley 272C. Gracias al Congreso y a las organizaciones que pusieron el corazón en esto".

La iniciativa deberá atravesar dos debates más en el Senado, uno en la Comisión Primera y otro en la plenaria, para convertirse en ley de la República.

Se trata de articulado que "busca prohibir esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad y expresión de género (Ecosieg) en el territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual".