Voto en blanco puntea en el Magdalena, de cara a elecciones

Para el analista político y docente investigador de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos, la lectura de estos resultados dejan ver la fatiga que tienen los magdalenenses frente a las distintas situaciones que viven a diario en este territorio.

“Es posible que ante los políticos tradicionales y un proyecto de cambio que se ha venido desgastando aceleradamente y que no ha logrado resolver problemas históricos del territorio como el acceso al agua potable, la inseguridad ciudadana y los altos niveles de informalidad, los samarios y los magdalenenses sientan que no hay diferencias políticas de fondo entre los precandidatos, por lo cual piensen que no importa quien gane porque todo seguirá igual”, manifestó el analista a EL HERALDO.

Una opinión similar compartió el politólogo magdalenense Cristian Espitia, quien explicó a esta casa editorial que, otro de los factores que influyó en estos resultados radica en el desgaste que tiene la casa política que ha gobernado por 12 años y que se hizo elegir porque iba a gobernar distinto a los partidos tradicionales.

“La dinámica nacional sí impacta lo local y ha quedado en evidencia con estas encuestas, el gobierno petrista que tiene la misma dinámica del caicedismo, ha caído en su favorabilidad precisamente por las situaciones que hoy golpean a los colombianos, relacionadas con el tema económico y de seguridad”, detalló.

Añadió además que, “todo el desgaste de los partidos tradicionales y el actual gobierno abre cancha a las terceras opciones o candidatos alternativos”.