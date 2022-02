Ley del Montes |¿Para qué sirven las coaliciones?

La declaración de Jorge Enrique Robledo en contra de Alejandro Gaviria dejó con respirador artificial a la Coalición Centro Esperanza. Robledo sostiene que Gaviria incumplió lo pactado en el cónclave que puso fin a la crisis que se originó por el retiro de Ingrid Betancourt. ¿Qué pactaron? Que ninguno de los integrantes de la coalición recibiría respaldo de políticos que ayudaron a elegir a Iván Duque y que lo apoyaron en su gobierno.

Al recibir el respaldo de políticos de Cambio Radical –Germán Varón Cotrino y Rodrigo Lara– y del Partido Liberal –Horacio José Serpa, entre otros– Gaviria habría violado los acuerdos, según Robledo. “Si yo gano la consulta de marzo –declaró Robledo muy molesto con Gaviria– él no me tiene que respaldar, ni yo aspiro a su respaldo, ni a nada con su proyecto. Y si él llega a ganar –cosa que yo creo que no sucederá– pues yo no lo respaldaré”.

Gaviria –por su parte– le respondió que de sus reuniones con César Gaviria y Germán Vargas Lleras –también cuestionadas por Robledo– “no salieron acuerdos políticos de fondo”. Y fue más allá: “Si vamos a caer en un dogmatismo tal que yo tengo que pasar la agenda de mis reuniones a la Coalición Centro Esperanza y ellos me van a decir qué tipo de conversaciones y con quien me puedo reunir, estamos jodidos”. Los constantes y continuos choques tienen en zozobra dicha coalición.