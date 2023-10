Escrutadores dirán si son válidos los votos de Fuerza Ciudadana en Sta Marta

La Registraduría anunció este miércoles en un comunicado que "la votación que obtenga el candidato Jorge Agudelo Apreza, en representación del Movimiento Político Fuerza Ciudadana a la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, será contabilizada y escrutada por los jurados de votación en todas las mesas del distrito y en las comisiones escrutadoras auxiliares y municipal de Santa Marta".

Esto luego del "gran cúmulo de tutelas instauradas en contra de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral por el Movimiento Político Fuerza Ciudadana con el fin de que se mantuviera en firme la candidatura de esta colectividad para la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, Magdalena, que en su gran mayoría fueron declaradas improcedentes o negadas sus pretensiones".

La Registraduría indica en este sentido que el pasado martes fue notificada de la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, de fecha 24 de octubre de 2023, en el trámite de tutela bajo radicado No. 2023-00280. En esta decisión “(…) se ordena (…) mantener y seguir implementando medidas positivas que garanticen la participación y el derecho a la oportunidad del Partido Político Fuerza Ciudadana y su candidato en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para el cargo de Alcalde Distrital de Santa Marta. Para ello, deberá mantener la inscripción del candidato del Partido Fuerza Ciudadana (…)”.

No obstante, en otro comunicado la entidad de la Organización Electoral advierte que "las comisiones escrutadoras determinarán la validez de los votos depositados a favor de candidatos cuya inscripción fue revocada por el CNE".

Se lee en el boletín que varios candidatos a los cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) les ha revocado su inscripción aparecerán en las tarjetas electorales de las elecciones territoriales 2023, teniendo en cuenta que dicha decisión se dio con posterioridad a la fecha de impresión.

"Los jurados de votación contabilizarán los votos que los ciudadanos llegaran a depositar a favor de los candidatos a quienes el CNE les ha revocado su inscripción, a nombre de estos, y consignarán los resultados en las actas de escrutinio (formulario E-14), pero serán las comisiones escrutadoras las que determinen la validez de dichos votos, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el CNE en la circular No. 002 del 24 de octubre de 2023", asevera la Registraduría.

Y concluye recordando que "el CNE es la máxima autoridad administrativa en materia de escrutinios, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política, indicando si es procedente o no dar aplicación a su doctrina contenida en el concepto con radicado 3432 del 13 de marzo de 2018, en el sentido de que los votos de candidatos revocados no serán válidos".

En la circular del CNE, entre tanto, se lee que "la revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos y/o de candidatos a cargos uninominales, no representa una opción válida en la respectiva tarjeta electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo, sino que debe considerarse como una tarjeta no marcada, la cual carece de efectos para la fase del escrutinio".

Así mismo, reza el documento: "La revocatoria de una candidatura con subsistencia de la lista, el voto que se haga a favor del candidato revocado se tendrá como voto válido para el partido político, movimiento y/o Grupo Significativo de Ciudadanos que otorgó el aval, haciéndose la salvedad que al momento de la asignación de curules no podrá declararse la elección del mismo".

El presidente Gustavo Petro, cercano a Fuerza Ciudadana, había pedido días atrás en este lío: "Le solicito al Consejo Nacional Electoral cumplir los fallos de los jueces y contar los votos de los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos por ellos. No es el desacato a la justicia el camino a la democracia".

El presidente del CNE, Alfonso Campo, le respondió: "Señor presidente, el @CNE_COLOMBIA acata integralmente las decisiones judiciales y se inspira en el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Avanzamos en el cuidado estricto de la democracia, del derecho a elegir y a ser elegido".

A su vez, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco había afirmado: “Fuerza Ciudadana sí tiene candidato a la Alcaldía de Santa Marta y sus votos serán contabilizados en respeto a la democracia y al derecho de elegir y ser elegido”.

Y el líder natural de Fuerza Ciudadana, el ex gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, había hecho eco de lo expresado por el jefe de la cartera política: "El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirma que el fallo de hoy 23 oct. del Juez 4to Laboral del Circuito de Santa Marta, ampara de fondo el derecho de Fuerza Ciudadana y su candidato @JorgeAgudeloA a participar en igualdad que los demás candidatos a la alcaldía. Los clanes mafiosos intentaron tramposamente sacarnos de las elecciones, y retomar el poder pero no lo lograron. Ahora, a ganar para que el Cambio siga, la mafia no pasará. Venceremos".