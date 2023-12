El vaivén de la gobernabilidad de Petro en el Congreso

En cuanto a fuerzas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, logró recomponer parcialmente unas mayorías a finales del periodo legislativo –rotas desde el primer trimestre-, por ejemplo, para pasar la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, pero el tiempo que han perdido esta misma reforma, así como la pensional y la laboral, puede resultar insalvable en la conclusión de la presente legislatura en 2024.

Esto porque el propio presidente Gustavo Petro había previsto que al menos su primer envión de reformas quedase aprobado durante su primer año de mandato pues, como suele ocurrir, la gobernabilidad se complica para el Ejecutivo en el Legislativo a medida que se acerca la culminación del cuatrienio.

Pero además la principal reforma petrista, la de salud, enfrenta en el segundo periodo legislativo un escenario en la plenaria del Senado no tan favorable como lo tuvo en la Cámara, pues los presidentes de la cámara baja fueron primero David Racero, del Pacto Histórico, y luego Andrés Calle, del Partido Liberal, ambos oficialistas. Y el presidente de la cámara alta, Iván Name, de la Alianza Verde, en cambio, se sitúa en el ala independiente de esta colectividad, no obstante por ahora gobiernista.