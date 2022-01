El escenario político de cara a las presidenciales

De la lista de 60 precandidatos inscritos en los comicios electorales permanecen por lo menos 25 de los cuales 17 aspirantes tendrán que competir en sus respectivas coaliciones. Colombia tiene inscritas tres convergencias que buscan llegar a la Presidencia: Equipo por Colombia, Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico.

Los precandidatos que hagan parte de alguno de estos tres bloques para poder llegar a la primera vuelta en el mes de mayo, deberán hacer una primera parada el 13 de marzo en donde deben imponerse a sus compañeros de equipo. Los que resulten ganadores de las consultas representarán a sus coaliciones en lo que reste de la contienda electoral.

El exalcalde y precandidato a la presidencia Enrique Peñalosa no pudo completar la cifra necesaria de apoyos para proseguir con su candidatura como independiente. Por lo que deberá esperar que algunos de los partidos que integran Equipo por Colombia le otorgue el aval.

Por ahora la lista de aspirantes que van a consulta sigue sin modificaciones en las tres consultas. Por el Pacto Histórico se espera que la activista Francia Márquez tome esta semana la decisión sobre su futuro en la coalición petrista. Fuentes cercanas al Pacto informaron a EL HERALDO que Márquez y el movimiento ‘Soy Porque Somos’ tienen la intención de continuar en la alianza.

Dos candidatos que se presentaron por movimientos cívicos y ciudadanos y que recibieron el aval de la Registraduría hasta el momento no participarán en coaliciones. Luis Pérez y Rodolfo Hernández no tendrían que hacer la escala en marzo, sino que competirían directamente en la primera vuelta presidencial junto al candidato del partido Salvación Nacional, los cristianos y, si no cambian las cosas, el del Partido Liberal Colombiano y Óscar Iván Zuluaga.

Cabe resaltar que Eduardo Verano De la Rosa ha manifestado formalmente su deseo de aspirar a la Presidencia de la República por el Partido Liberal y para ello ha estado en constante reuniones con líderes y militantes de la colectividad del ‘trapo rojo’ con el objetivo de asumir las banderas liberales en los próximos comicios. Se espera que el partido en el mes de marzo se defina el candidato.