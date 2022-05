“No es tiempo de abstenerse, es momento de tomar decisiones”: Ingrid

La exaspirante explicó que desde el pasado 13 de marzo, cuando se conocieron los resultados de las legislativas, se colocó en la tarea de intentar conformar un “gran bloque de centro”

“Cuando el país conoció que la Centro Esperanza se había desplomado —producto de sus bajos resultados en las consultas— yo hablé con Sergio Fajardo, él me invitó y estuvimos conversando en la casa de él. En ese momento le planteé que debíamos unirnos si queríamos realmente darle la oportunidad a Colombia de no tener que votar ni por el odio ni por miedo. Desde ese momento he estado esperando, yo también hablé con Rodolfo en marzo, una semana después de ese encuentro con Sergio y desde ahí siempre he explicado la importancia de que el centro se una. Fajardo dio el paso dos veces y se retractó”, dijo.

Puntualizó que desde hace algunas semanas ella habría tomado la iniciativa de llamar a Rodolfo Hernández y en dichas conversaciones el ambiente entre ambos dirigentes se habría presentado en coincidencias y hospitalidad.

“No podemos seguir esperando por eso yo tomé la iniciativa, llamé a Rodolfo y me ha contado todos los ires y venires con Sergio y ya por último los dos tomamos la decisión de irnos y esperamos que la Centro Esperanza acompañe esta opción”.

Íngrid propuso la unidad en torno a Hernández. Betancourt es consciente que en la baraja presidencial existen también otras opciones por la cuales pudo decantarse, sin embargo, explicó, existen coincidencias programáticas con Hernández que la hicieron arriesgarse a tomar la decisión.

“Rodolfo no tiene maquinarias, no ha hecho alianzas con personas corruptas, ha hecho de la lucha contra la corrupción su primer plan de gobierno. En eso nos identificamos todos los del Centro. Nuestra razón de ser es acabar con este sistema de politiquería y de corruptela. Fajardo no tiene los votos, yo tampoco, estoy abajo en las encuestas. Rodolfo ha tenido la capacidad de transmitir el mensaje y que la gente lo oiga”, señaló.

Agregó: “En este momento más que nunca hay que apoyarlo. Todas las fuerzas del centro, las energías deben servir para entusiasmar a los colombianos”.

“El acuerdo al que se ha llegado es que nuestras propuestas van a estar en su campaña. Ya tenemos un grupo programático que va a trabajar con el grupo de él. Lo que sigue es que vamos a unir estos dos programas, nosotros tenemos propuestas importantes para Colombia y las vamos hacer valer”.