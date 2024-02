Congreso inicia año con debates contra 3 ministros y a paso lento en reformas

En cuanto a las reformas, la de la salud va a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, a la que llegaría en marzo tras las audiencias públicas programadas; la laboral ha visto aprobar 16 de sus 98 artículos en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, y la pensional llegará a su segundo debate a la plenaria del Senado la última semana de febrero, según lo anunció el presidente del Congreso, el senador Iván Name, de la Alianza Verde: “Con la reforma pensional lo que hemos tratado de hacer es que no se hunda contra el pronóstico de tantos que quisieran ver incendiado el país, entonces me han pedido los ponentes que demos una semana más a sus aproximaciones”.

Así mismo, la Comisión IV de la Cámara aprobó la citación a un debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por “la preocupante situación del bajo crecimiento del PIB en 2023”, ya que se registra “un decepcionante 0,6 %, inferior al pronóstico del 1,3 %”.

De este modo, comienza el Congreso este año con debates de moción de censura y de control político, y aplazando los de las reformas, lo que, a menos de que se logren consensos en el entretiempo, puede jugar en contra de las mismas por el calendario rojo que marca el 20 de junio como fecha límite para su aprobación.