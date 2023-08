El comportamiento económico del país en el primer año de mandato de Petro

El manejo que el Gobierno le dio al trámite de las reformas a la salud y laboral ante el Congreso marca el principal desacierto de la gestión de Petro, con un alto impacto político. Para Perilla, ha sido desacertado entrar en controversia con las decisiones del Banco de la República en el manejo de las tasas de interés y sugerir la necesidad de proponer mecanismos arancelarios para contrarrestar la política monetaria.

Quintero considera que los errores han estado en llevar al Congreso reformas sociales (salud, pensional y laboral) con algunas propuestas radicales, sin la suficiente socialización, y no concertadas con los distintos sectores políticos. Asimismo, “los anuncios o decisiones orientadas a reducir abruptamente la dependencia de la minería, en particular, no otorgar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, ha generado mucha incertidumbre sobre el futuro económico del país”, dice Quintero.