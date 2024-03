Cepeda pide a Petro combatir la violencia basada en género

"Presidente, no es la primera vez que a usted le dan información inexacta sobre algo, como ayer cuando dijo que nuestro Partido estaba apoyando su reforma pensional, y eso es falso. Le cuento que sí hubo abuso de autoridad afectando a una mujer que es mi hija y el camino no es menospreciar u ocultar el hecho sino investigarlo, no prejuzgando ni caricaturizando. Es lo que haría un funcionario comprometido en combatir cualquier tipo de violencia basada en género. Ah, y lo de la requisa al Gobernador de Antioquia sí fue un abuso y un irrespeto. Toda mi solidaridad con él".

Esto luego de que el jefe de Estado señalara: "Oiga senador, a mí como pasajero corriente me han mirado la maleta varias veces porque eso es un procedimiento protocolario de seguridad de las aerolíneas que hacen al azar. Consejo: nunca uno debe decir '¿usted no sabe quien soy yo?'. Porque se puede quedar del avión".

Cepeda Sarabia había advertido previamente: "Denuncio públicamente atropellos hacia mí y mi familia. Inició la guerra sucia, no es posible que, sin razón alguna, únicamente mi hija sea sometida por la Policía a inspección de equipaje sin ningún tipo de justificación en un vuelo internacional desde Barranquilla, y que coincidencialmente se prolongó hasta que cerraron las puertas del avión. Espero una explicación @PoliciaColombia".