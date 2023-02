“Su comportamiento personal es errático”: The Economist sobre Petro

Vale mencionar que en los primeros meses de gobierno, el tema de la puntualidad de Petro no pasó como desapercibido. Así sucedió cuando el mandatario se iba a reunir con su homólogo Joe Biden y otros jefes de Estado en octubre de 2022. En ese momento, el presidente no llegó puntual a la reunión y argumentó que "no había ninguna cita”.

La opinión pública no dejaba de cuestionar su impuntualidad y Armando Benedetti tuvo que explicar que el presidente no maneja en ocasiones los tiempos y eso es "una forma de ser. Eso no le quita nada", señaló en su momento.

Sin embargo, este comportamiento "errático" es solo uno de los calificativos que utiliza The Economist en su análisis. La revista también menciona, incluso en su titular, que el mandatario es "voluble": "Can Colombia's mercurial president bring “total peace”?", se lee en el título original, haciendo referencia a que es un presidente "voluble" o "volátil", según la traducción que se le puede hacer al español, es decir, cambiante.

La revista hace esta referencia al manifestar que no se sabe cómo puede comportarse Petro en el caso en que vea que las mayorías que tiene en el Congreso se puedan perder. "Petro sigue siendo bastante popular y, por ahora, tiene una mayoría legislativa. Pero, ¿cómo se comportará si pierde estos activos? Algunos detectan rasgos narcisistas y megalómanos en su personalidad. Es inteligente, como dice varias veces en su autobiografía. Pero también puede ser dogmático", se lee en la publicación.