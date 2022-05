Retorno al diálogo en Venezuela es un triunfo del cerco diplomático: Duque

“Se retoman las conversaciones en México. Eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático, porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab, y no lo liberaron. Por el contrario, está extraditado y seguirá procesado”, afirmó el mandatario.

Además, agregó que también significa un triunfo de Estados Unidos sobre el Gobierno venezolano, porque Maduro tendrá que responder por los “ultrajes” que ha cometido.

“Hay un triunfo de la presión diplomática de Estados Unidos, por la que prácticamente le toca reconocer todos los ultrajes que se cometieron en el pasado a empresas petroleras de ese país y se tiene que retomar también un encadenamiento de producción”, dijo.

Por último, invitó a seguir el “cerco doplomático” contra Maduro y su Gobierno, para que “retome la democracia”.