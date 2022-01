“Nos hemos concentrado en el trabajo programático con el MIRA”

Y frente a la posible llegada del candidato del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a la colectividad de centroderecha, señaló: "Personalmente con Óscar Iván Zuluaga mantengo una relación excelente, valoro sus cualidades y también las del Centro Democrático. Pero esto es más que cuando nos unimos no queríamos trabajar nada que tuviera que ver con extremos ni con polarizaciones ni con ideologías, queríamos era auscultar las necesidades, los anhelos, los sueños de la gente y así presentar propuestas reales para esos problemas reales que se viven en las regiones".

No obstante, aclaró Toro que la entrada o no del ex ministro de Hacienda es un asunto que lo decidirán en el Equipo por Colombia "en consenso, más que por mayorías. (...) Hasta el 12 de febrero hay plazos para inscribir coaliciones y candidatos. Eso es lo establecido por la Registraduría, por eso estamos tomándonos el tiempo para evaluar los pros y los contras".