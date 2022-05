Denuncia de Petro sobre elecciones desata nueva polémica en el país

Sin embargo, tanto Hernández como Fajardo en medio de sus actividades de cierre de campaña rechazaron la invitación y las declaraciones de Gustavo Petro.

“Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, le dijo Hernández a Petro.