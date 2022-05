Defensa de Daniel Quintero radicó medidas cautelares ante la CIDH

Asimismo, indicaron que tienen una cita el próximo lunes en Washington con la secretaría ejecutiva de la CIDH para denunciar las supuestas irregularidades de la Procuraduría al suspender al mandatario antioqueño.

“Vamos a explicarles el contexto, y vamos a reiterar el abierto desafío que hace el Gobierno colombiano a una decisión de la Corte Interamericana y a la Convención, porque es clarísimo que dice que esa decisión no la puede tomar la Procuraduría. Y en eso no dejó ninguna puerta abierta la CIDH cuando dijo que esa decisión debe ser tomada exclusivamente, no dijo otra palabra, por un juez penal”, explicó Héctor Carvajal en rueda de prensa.

El equipo jurídico de Quintero reiteró que la Procuraduría no tiene la competencia para sancionar al elegido alcalde, además argumentaron que “la sanción solo la puede imponer un juez”.