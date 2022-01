Daniel Quintero acudirá a instancias internacionales por revocatoria

Sin embargo, Quintero se volvió a pronunciar este sábado para informar que llevará su caso ante los organismos internacionales.

“Procuraduría viola nuestro derecho a la defensa al notificarnos que no podremos hacer campaña por el NO en la revocatoria. Esto vulnera la ley 1757 de 2015, la sentencia C 150 de 2015 y SU 077 de 2018, acudiremos a instancias internacionales”, trinó el alcalde.