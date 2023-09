¿Hubo jugadita para aprobar la subcomisión de la reforma a la salud?

En la antesala de la reanudación del segundo debate de la reforma a la salud hay señalamientos de lado y lado frente a la proposición aprobada de forma unánime la semana pasada en la plenaria de la Cámara para crear una subcomisión que, tras mesas de diálogo nacional, elabore un nuevo texto del polémico proyecto del Gobierno.

Los oficialistas dicen que hubo una "jugadita" de los independientes y la oposición para lograr aprobar la proposición al inicio de la sesión y en un Salón Elíptico vacío y distraído, mientras que los artífices de la propuesta reiteran la necesidad de lograr un consenso más amplio en torno al articulado.

El segundo tiempo de la subcomisión se inició cuando el noticiero Noticias Uno publicó el fin de semana pasado imágenes que captaron el pleno de la Cámara al momento de la presentación de la proposición.

El medio muestra a las representantes Katherine Miranda, de la Alianza Verde; Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y a Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, y quien finalmente consigna la propuesta, conversando al parecer en torno a la subcomisión.

"Parece que se habían puesto de acuerdo en entretener a David Racero, del Pacto Histórico. En medio de esas distracciones, Julia Miranda (...) cambió de puesto para firmar el documento que resultó ser la propuesta de creación de la subcomisión de salud. Ante la firma, Katherine Miranda salió corriendo hacía la mesa directiva en donde todo parecía estar dispuesto para tramitar con agilidad la aprobación de la subcomisión", afirmó el noticiero.

Y concluye el medio que la proposición "fue aprobada a 'pupitrazo', pero por lo que se vio en imágenes solo las tres representantes más dos parlamentarios golpearon sus curules en señal de aprobación".

Al respecto, la autora de la proposición, quien el pasado lunes tuvo que ser hospitalizada por una descompensación que le habrían producido al parecer las críticas que le hicieron ante los señalamientos, se sostuvo en su posición: "Algunos afirman que se quiere reversar la subcomisión aprobada por @CamaraColombia para concertar texto sobre #ReformaALaSalud Recogimos llamado del presidente @petrogustavo de construir acuerdo nacional. Esta es una oportunidad de avanzar en las reformas. (...) Reitero que, de buena fe, busco una oportunidad para lograr un acuerdo a base de diálogo y concertación para sacar adelante la #ReformaALaSalud que necesita el país. Estamos respondiendo al llamado del presidente @petrogustavo de construir un acuerdo nacional. Lo podemos lograr".

A su vez, Katherine Miranda respondió que "al Congreso se llega a trabajar y no a farandulear. En el primer punto del orden del día se votan las proposiciones y así se hizo, como lo ordena la Ley 5 de 1992. No hay ninguna jugadita en pedir una subcomisión para tratar de generar consensos, esto siempre se hace. Si no leen, no escuchan, no estudian, lo lamento. No es mi problema".

Entre tanto, Carolina Arbeláez cuestionó: "¿Somos conspiradoras por hablar entre nosotras las representantes? ¿Tenemos la culpa que los representantes se registren y se vayan? Si se dan cuenta es el representante Racero el que se acerca a conversar. ¿Dónde estaban los otros representantes del Pacto Histórico? Son 25 en total. Nadie dijo nada. El diálogo convocado por el Gobierno es una farsa a puerta cerrada y sin concertar".

Por su parte, Racero se pronunció en contra de la denominada jugadita: "Romper el 'quorum', recusar infundadamente para dilatar el debate, desinformar, aplazar las discusiones, presión de conglomerados económicos, subcomisiones. Las jugaditas contra las reformas sociales son el pan de cada día. Mientras tanto los colombianos anhelando y necesitando el cambio. El acuerdo nacional sigue abierto para quienes quieren el genuino y sincero debate, no para las jugaditas. La cultura del 'vivo', del 'avión', de la jugadita, tiene que dejar de ser la regla; la confianza en una deliberación argumentada no puede ser vista como ingenuidad o debilidad. Me niego a creer que el debate público tenga que basarse en desconfiar del otro. Si la premisa es la desconfianza, cualquier acuerdo es imposible".

Y hasta la ex ministra de Salud Carolina Corcho, se pronunció: "(...) La estrategia de filibusterismo, jugadita y dilación de la oposición para sabotear la reforma a la salud, con el apoyo de algunas integrantes de la coalición de gobierno. Para ellos y ellas, el 'consenso' y 'el acuerdo nacional' es que logren el articulito donde los poderosos intereses representados en las EPS continúen manejando billonarios recursos públicos de los colombianos, a costa de la vida y sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos. Hago un llamado al Gobierno y a su coalición a actuar con responsabilidad y dedicación al trámite de la reformas. A la ciudadanía, pacientes y trabajadores de la salud a estar atentos a las decisiones del Congreso de la República, cuyas decisiones deberían responder al interés general".

Finalmente, el presidente Gustavo Petro escribió este martes en sus redes sociales: "Este intento burdo de silenciar el que la reforma a la salud ya lleva un largo proceso de concertaciones y reuniones solo tiene un fin: Hacer olvidar que el proyecto actualmente en discusión ya es otro, transformado por la discusión pública y hacer aparecer que solo las ideas muy neoliberales de un grupo de oposición son las válidas y el Gobierno debe dejarlas imponer".

Habrá que ver este martes en el pleno si los ánimos de las fuerzas políticas han variado frente a la reforma a la salud, pues si siguen como desde la legislatura pasada solo el oficialismo estaba jugado por el proyecto, pues los liberales, La U y los conservadores seguían pidiendo cambios al texto, mientras que Cambio Radical y el Centro Democrático rechazaban la iniciativa.

