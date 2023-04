“Corte Suprema debe ser el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria”

No obstante, llamó la atención Rodríguez acerca de que "las resoluciones de las controversias agrarias señaladas en el acuerdo de paz serían eficaces y eficientes con la creación de jueces y tribunales especializados en lo rural. Necesitamos jueces especializados en lo agrario y lo rural y que la segunda instancia la hagan tribunales especializados. Por ello no es necesario crear una corte de cierre: el problema de la resolución de conflictos los podemos zanjar con jueces y tribunales pero no necesitamos un órgano de cierre más, ya que la Corte Suprema con las salas de casación civil y agraria tiene esta competencia de órgano de cierre".